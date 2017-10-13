ВОРОНЕЖ, 13 окт — РИА Новости. Москва находится в постоянном контакте с Анкарой, в том числе по вопросу изменений правил импорта сельскохозяйственной продукции; ситуацию не нужно называть конфликтной, интерес российских экспортеров в Турции будут защищены, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Анкара с 9 октября ввела новые ограничения на поставки сельхозпродукции из РФ. Как сообщили в Минсельхозе РФ, обязательным становится заверение счетов-фактур, представленных в таможенные службы при импорте сельхозпродукции происхождением из России. Ограничения распространяются на пшеницу, нерафинированное подсолнечное масло, кукурузу, сухой горох, неошелушенный рис, жмых семян подсолнечника, твердую пшеницу.

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими турецкими коллегами, ведем рабочие консультации. Я бы не назвал ситуацию конфликтной, все находится в пределах разумного", — сказал Дворкович журналистам.

"Интересы наших экспортеров в Турции защитим при этом полностью", — подчеркнул вице-премьер.