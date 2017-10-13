МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект Минфина, направленный на либерализацию валютного контроля физических лиц, и приняло решение внести его в Госдуму, сообщается на сайте кабинета министров.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Законопроект направлен на устранение избыточных обременений для уполномоченных банков и физических лиц – резидентов при совершении валютных операций с использованием счетов, открытых ими в банках за пределами России; расширение перечня разрешенных случаев зачисления денежных средств на счета физических лиц – резидентов, открытые ими в банках за пределами России, минуя уполномоченные банки.

Кроме того, проект устанавливает особенности выполнения физическими лицами – резидентами обязанностей уведомления налоговых органов о счетах, открытых в банках за пределами России, а также предоставления отчетов налоговым органам о движении средств по зарубежным счетам таких физических лиц, если срок их пребывания за границей в течение календарного года в совокупности составил более 183 дней независимо от количества въездов в Россию в этом календарном году.