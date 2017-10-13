Ткачев предложил ужесточить борьбу с ввозом в Россию санкционных продуктов

ВОРОНЕЖ, 13 окт — РИА Новости. Попавшая под российское продовольственное эмбарго продукция продолжает поступать в РФ через Белоруссию, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев на совещании по вопросам сельского хозяйства, которое провел президент Владимир Путин. Министр предложить пресечь такой незаконный ввоз путем досмотра всех грузовых автомобилей, конфискации перевозящего "санкционку" транспорта и немедленного уничтожения самих товаров.

"Объемы поставок санкционной продукции, по оценкам экспертов, составляют 700 тысяч тонн на сумму 700 миллионов долларов", — сказал Ткачев, отметив, что с введением Россией продэмбарго кратно вырос импорт из Белоруссии.

Для закрытия этого "канала серого импорта" он предложил поступать так: "Досматривать каждую грузовую машину. Если нет фитосанитарных документов, то надо не возвращать груз обратно, как мы сейчас делаем, а уничтожать на месте".

Кроме того, министр заявил о необходимости усилить ответственность за ввоз запрещенных продуктов.

"Сегодня наша законодательная база не предусматривает адекватной ответственности за нарушение закона для тех, кто провозит санкционку. Необходимо ужесточить ответственность за ввоз и предусмотреть изъятие не только самой продукции, но и транспортных средств, которые ее перевозят", — сказал Ткачев.