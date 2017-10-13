МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Оборонно-промышленному комплексу необходимо адаптировать сопутствующие технологические решения для гражданского рынка, заявил в интервью РИА Новости советник генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Владислав Федотов.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым и министром экономического развития Максимом Орешкиным напомнил о задаче диверсификации производства в сфере оборонно-промышленного комплекса. Он подчеркнул важность того, чтобы рост производительности труда был обеспечен не только за счет выпуска военной продукции, но и при переходе на продукцию гражданского назначения.

В свою очередь Мантуров подчеркнул, что диверсификация ОПК заложена как один из основных ориентиров во всех государственных программах. Он отметил, что предприятия ОПК имеют хорошие компетенции в медтехнике, продукции для нефтегазового машиностроения и других. Он предположил, что к 2020 году объемы производства гражданской продукции ОПК составят 20% вместо плановых 17%.

В Москве 16-18 октября пройдет форум "Открытые инновации", главной темой которого заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума. РВК участвует в этом мероприятии.

Спрос ВПК остается высоким

По словам Федотова, в настоящее время спрос ВПК на различного рода проекты остается высоким. "ВПК очень большой и, на мой взгляд, большой спрос есть на проекты в области медицины, технологии передачи данных, экзоскелетирование, оптики, химии, фармацевтики. Год назад во исполнение поручения первого вице-премьера Дмитрия Рогозина был создан межведомственный координационный совет коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по развитию производства медицинских изделий в организациях оборонно-промышленного комплекса. Этот сегмент, наверное, чуть-чуть впереди других, а в целом, спрос есть, на мой взгляд, на те технологии, которые могут быть интегрированы в существующие производственные комплексы", — рассказал он.

"После 2023 года на многих предприятиях объем производства вооружений специальной техники в рамках гособоронзаказа будет снижаться. Действительно, много в последние годы вложено в модернизацию технологических мощностей, эти мощности нужно загружать. Многое из того, что можно сделать для потребностей гражданского сектора, может производиться на базе этих технологий", — добавил он.

Технологические решения надо адаптировать

При этом объем товаров для гражданского сектора на предприятиях ОПК небольшой. Федотов связывает данную тенденцию с высокой стоимостью товаров. "В настоящее время объем выпуска гражданских товаров на предприятиях ОПК составляет 16%, из них в авиапроме — 21%, ракетно-космической промышленности — 23%, судостроении — 12%, радио-электронной промышленности — 8%. В сфере производства обычных видов вооружения доля гражданских товаров достигла 19%, боеприпасов и спецхимии — 33%. При этом остро стоит вопрос снижения себестоимости производства такой продукции, поскольку приобретать медицинский прибор по цене танка сегодня никто не будет, а на предприятиях ОПК ценник порою зашкаливает в 10 раз", — рассказал он.

"Самая большая проблема в технологиях конверсии — это оптимизация себестоимости. Все, что сейчас делается в рамках гособоронзаказа, имеет специфическую структуру ценообразования. У того, что используется армией, нет права на ошибку. Поэтому цена порой слишком высока для гражданского рынка, используются наиболее дорогие, износостойкие материалы, используются сложные технологии производства", — пояснил он.

"Соответственно, для гражданского рынка самая большая проблема в рамках конверсии — это адаптация военных технологий для массового производства. То есть если начать делать автомобили с использованием тех же технологий, которые используются для производства сверхзвуковых самолетов, этот автомобиль будет стоить очень и очень дорого, его просто никто не купит. И, наверное, поэтому будут востребованы те сопутствующие технологические решения, которые возможно адаптировать для гражданского рынка", — резюмировал Федотов.

Беспилотники и роботы надо развивать

По словам Федотова, Россия пока уступает зарубежным коллегам в гражданском секторе в сфере беспилотных аппаратов и робототехники. При этом разработки в сфере IT в РФ намного лучше.

"На мой взгляд, мы сильно пока уступаем западным коллегам в области технологий беспилотных аппаратов, именно в гражданской сфере. Гражданский рынок применения робототехники на западе ушел сильно вперед по сравнению с тем, что сейчас имеем мы. Именно в гражданском сегменте, поскольку то, что делается в интересах Минобороны более чем конкурентоспособно на мировом рынке. Наверное, еще, технологии передачи данных, композитные материалы, 3D-печать", — рассказал он.

"Впереди мы в сфере математики, IT. У нас есть куда более интересные технологические решения", — сообщил Федотов.

Затраты можно оптимизировать

Федотов считает, что выделяемый размер господдержки на развитие военных технологий можно сократить и оптимизировать, таким образом, затраты. "Честно говоря, я считаю, что можно обойтись куда меньшей суммой. Если мы исходим из тезиса коммерческой востребованности гражданских продуктов, которые могут быть интегрированы в ВПК, то гражданский спрос будет, условно, авансировать модернизацию. Деньги с рынка будут все равно приходить в производство продуктов чуть раньше, чем сами продукты будут выходить на рынок. И на мой взгляд, эта цифра может быть оптимизирована, если в достаточной степени консолидировать усилия по созданию этих новых рынков технологий", — рассказал он.

"Улучшить ситуацию можно со стороны повышения эффективности государственной политики в области технической модернизации. Если посчитать количество денег, потраченных за последние несколько лет, например, Минпромторгом России на различные инструменты поддержки и экономический эффект, то на мой взгляд, к сожалению, мы получим не очень позитивную картину", — добавил Федотов.

В будущем будет большое соглашение

В конце июля госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) и "Ростех" объявили о запуске своего совместного предприятия (СП) "Конверсия", которое будет продвигать высокотехнологичную продукцию, производимую организациями ОПК, на международных рынках и будет обеспечивать переход технологий и продукции предприятий ОПК в гражданские сегменты.

НПО "Конверсия" уже ведет работу по отбору проектов по следующим перспективным направлениям: "Умный город" в рамках программы "Цифровая экономика России", медтехника и медоборудование, решение экологических проблем, энергетика, информационно-коммуникационные технологии, гражданское машиностроение.

Как рассказал Федотов, дочерние предприятия РВК намерены сотрудничать с "Конверсией" и подписать "большое соглашение". "Со стороны дочерних фондов — Мы на прошлой неделе провели с Сергеем Астафуровым (гендиректор НПО "Конверсия" — ред.) встречу и в том числе говорили про акселерационную программу, поскольку коллеги видят в себе задачи по мониторингу рынка инновационных проектов и возможности их интеграции в ВПК. Мы действительно сейчас формулируем практические точки взаимодействия между "Конверсией" и дочерними фондами РВК", — рассказал он.

"В ближайшее время мы планируем подписать большое соглашение, в том числе о взаимодействии в рамках трека "Двойные технологии" GenerationS. У нас есть интересные идеи для сотрудничества. Более того, коллеги нам уже рекомендовали несколько проектов", — добавил он.