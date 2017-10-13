"ФосАгро" вошла в рейтинг лучших мировых работодателей

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российский химический холдинг "ФосАгро" вошел в первый в истории американского Forbes рейтинг лучших работодателей в мире, став одной из четырех российских компаний, попавших в ТОП-500, сообщает пресс-служба "ФосАгро"

"Рейтинг World's Best Employers был сформирован на основе списка крупнейших публичных компаний мира — Forbes Global 2000, ежегодно составляемого журналом. При работе над рейтингом американский Forbes использовал ресурсы международного статистического портала Statista, который обработал более 36 тыс. рекомендательных отзывов и выделил 500 лучших компаний. При этом, были задействованы как глобальные методы опроса, так и исследования на локальном уровне. Во внимание принимались имидж компаний, условия работы и многопрофильность". — говорится в пресс-релизе.

Как отметил генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев, инициативам в кадровой и социальной сфере компания уделяет не меньшее внимание, чем реализации инвестиционных и производственных проектов, выполнению обязательств перед инвесторами и акционерами.

В пресс-службе напомнили, что в регионах присутствия "ФосАгро" реализует программы в сфере образования, здравоохранения, молодежной политики, поддержки детского и профессионального спорта, улучшению условий труда и повышению промышленной безопасности. На предприятиях "ФосАгро" приняты коллективные договоры, которые предоставляют расширенные социальные гарантии работникам, и признаны одними из лучших в регионах присутствия компании и рекомендованы к изучению ключевым работодателям регионов. "ФосАгро" — одна из немногих в России компаний, реализующих собственную жилищную программу.