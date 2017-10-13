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Экономика

Курс биткоина обновил максимум, поднявшись выше $5,8 тысячи

Сюжет:
Динамика курса валют. Октябрь 2017 (7)
11:4513.10.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКриптовалюта биткоин. Архивное фотоКриптовалюта биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Курс биткоина (bitcoin), самой популярной в мире криптовалюты, после преодоления психологической отметки в 5 тысяч долларов повышался до рекордных 5,8 тысячи долларов за штуку в ночь на пятницу, следует из данных торгов.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Биткоин, майнинг и блокчейн: что ждет криптовалюты в России
В четверг днём, по данным биржи Bitfinex, курс криптовалюты поднимался до исторических отметок в 5,215 доллара за биткоин. В течение дня криптовалюта продолжила рост, а по состоянию на 5.30 мск в ночь на пятницу был зафиксирован новый максимум — 5,865 тысячи долларов за штуку (+20,7% за сутки). На бирже Poloniex в это же время курс биткоина повышался до отметки 5,841 тысячи долларов за штуку, на бирже BitStamp — до 5,817 тысячи долларов.

Из остальных криптовалют наибольший рост показала Litecoin, по состоянию на 11.30 мск пятницы ее курс по данным торговой площадки Coinmarketcap.com составлял 57,99 доллара за штуку, показав суточный рост в 12,75%. Вторая по капитализации после биткоина криптовалюта Ethereum также показала рост на 6,4% в сутки, ее цена на 11.30 мск составила 326,17 доллара за штуку. При этом курс появившейся при разделении биткоина криптовалюты Bitcoin Cash менялся незначительно — в 11.30 мск пятницы он составлял 310,2 доллара за штуку (падение на 1%).

Капитализация рынка криптовалют в целом по данным на полдень пятницы оставляла около 171,3 миллиарда долларов. Исторических максимумов капитализация этого рынка достигала 2 сентября — тогда она составила 179,8 миллиарда долларов. Первое место по капитализации (94,5 миллиарда долларов) традиционно занимает биткоин (BTC), который занимает 55,2% рынка. На втором месте Ethereum с капитализацией в 31,2 миллиарда долларов. Тройку замыкает Ripple с капитализацией в 9,5 миллиарда долларов.

Сувенирная монета криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В начале сентября биткоин начал падать на фоне негативных новостей о запрете криптобирж в Китае. Достигнув отметки в 4,9 тысячи долларов, криптовалюта на протяжении двух недель демонстрировала негативную динамику. Минимума биткоин достиг 15 сентября — 3,1 тысячи долларов. Однако затем биткоин начал отыгрывать позиции. На следующий день, 16 сентября, он уже торговался выше 3,5 тысячи долларов, а 18 сентября вернулся к отметке в 4 тысячи долларов.

В конце октября-начале ноябре ожидается еще один хардфорк, в результате которого из биткоина образуется новая криптовалюта Bitcoin Gold (BTG). Протокол BTG направлен на изменение алгоритма биткоина таким образом, что майнеры смогут добывать валюту на графических процессорах (GPU). Ожидается, что желающие перейти на BTG пользователи смогут получить токены новой криптовалюты.

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