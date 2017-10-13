МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. "Яндекс.Такси" отвергло обвинения Gett по формированию цен на поездки: никакого влияния установленные приложения на нее не имеют, сообщил РИА Новости представитель российской компании.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что сервис онлайн-заказа такси Gett попросил руководителя ФАС Игоря Артемьева изучить деятельность "Яндекс.Такси". По данным издания, Gett опасается, что "Яндекс.Такси" использует для слежения за пользователями скрытые функции в своем приложении. Пользователи Gett сообщали, что после установки приложения Gett, "Яндекс.Такси" для них подешевело, отмечает газета. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС, служба получила жалобу от ООО "ГетТакси Рус", она будет рассмотрена в течение месяца-трех.

По словам представителя "Яндекс.Такси", компании ничего неизвестно о жалобах Gett. При этом он заверил, что установленные приложения не влияют на цену поездки.

"У "Яндекс.Такси" точно такой же, как и у Gett, доступ к информации о пользователях смартфонов. Он регламентирован правилами магазинов приложений. Никакого влияния на цену поездки установленные приложения, а также цвет телефона и размер его дисплея, не оказывают", — сказал представитель российской компании.

"Стоимость поездки формируется динамически и зависит от маршрута, ситуации на дорогах и количества свободных машин в том районе, где пользователь заказывает поездку", — добавил он.