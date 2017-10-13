В Тюменской области открылся комплекс по переработке индюшатины

ТЮМЕНЬ, 13 окт — РИА Новости. Комплекс по выращиванию и переработке индейки полного цикла открылся в Тюменской области. Инвестор вложил в проект более двух миллиардов рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора, добавив, что были созданы более 350 новых рабочих мест.
По словам губернатора Тюменской области, инвестиционный проект был реализован в рекордно короткие сроки. Строительство птицефабрики началось в июле 2016 года, в феврале 2017 года состоялась первая закладка инкубационного яйца.
"Инвестор получил современное производство, а регион несколько сотен рабочих мест и надежного налогоплательщика. Здесь используются инновационные технологии, видна высокая производственная культура", — сказал глава региона.