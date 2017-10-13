В Тюменской области открылся комплекс по переработке индюшатины

ТЮМЕНЬ, 13 окт — РИА Новости. Комплекс по выращиванию и переработке индейки полного цикла открылся в Тюменской области. Инвестор вложил в проект более двух миллиардов рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора, добавив, что были созданы более 350 новых рабочих мест.

"Объекты птицефабрики расположились на территории Юргинского района и Заводоуковского городского округа. Более 80% работников — местные жители. Конкурентов у предприятия за Уралом нет. Все системы, необходимые для содержания индейки регулируются в автоматическом режиме, используются корма только растительного происхождения", — сказал собеседник агентства.

По словам губернатора Тюменской области, инвестиционный проект был реализован в рекордно короткие сроки. Строительство птицефабрики началось в июле 2016 года, в феврале 2017 года состоялась первая закладка инкубационного яйца.

"Инвестор получил современное производство, а регион несколько сотен рабочих мест и надежного налогоплательщика. Здесь используются инновационные технологии, видна высокая производственная культура", — сказал глава региона.

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