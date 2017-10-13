Мексика и Канада готовы работать вместе над новым соглашением NAFTA

МЕХИКО, 13 окт – РИА Новости. Мексика и Канада договорились о совместной работе над усовершенствованием соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA, сообщил в четверг вечером мексиканский МИД по итогам встречи президента Энрике Пеньи Ньето с канадским премьером Джастином Трюдо.

"Президент Энрике Пенья Ньето и премьер-министр Джастин Трюдо сошлись во мнениях по работе для обновления NAFTA, чтобы он был выгоден трем странам", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Позднее это подтвердили и сами первые лица Мексики и Канады на пресс-конференции в Мехико. "В Вашингтоне сейчас идет четвертый раунд переговоров из семи намеченных, мы надеемся найти синхронизацию, гармонию, чтобы достичь современного нового соглашения, но важно, чтобы оно было позитивным для всех трех сторон", – сказал Пенья Ньето.

Он подчеркнул, что Мексика выступает за сохранение NAFTA на взаимовыгодных условиях, но смотрит и на другие регионы. "Мексика открыта миру и другим регионам через механизмы, которые позволят диверсифицировать нашу торговлю", — заметил глава государства. К таким механизмам он отнес, в частности, Транстихоокеанское партнерство и Тихоокеанский альянс.

В свою очередь, канадский премьер также заметил, что продолжение NAFTA стало бы лучшим путем для поддержки экономики в странах-участницах. "Мы не покинем стол переговоров, несмотря на выдвинутые (США) предложения, но мы готовы их обсудить", — заявил Трюдо.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил ограничить срок действия соглашения пятью годами с дальнейшим новым пересмотром. Также он говорил о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия. Трамп допускает, что заключит прямое торговое соглашение с Канадой или с Мексикой в случае провала общих переговоров по NAFTA.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли NAFTA действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику с населением численностью чуть менее 500 миллионов человек и с ВВП около 21 триллиона долларов по состоянию на 2015 год.