В Татарстане подписали соглашение о создании мебельного кластера

КАЗАНЬ, 12 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Соглашение о создании в Татарстане мебельного кластера подписано в особой экономической зоне "Алабуга", где размещается якорное предприятие кластера — завод турецкой компании Kastamonu, сообщает министерство промышленности и торговли республики.

"Якорным предприятием мебельного кластера стал крупнейший производитель плит МДФ для мебельной промышленности компания Kastamonu (турецкая Kastamonu в 2014 году запустила в ОЭЗ "Алабуга" в Татарстане завод, входит в пятерку крупнейших компаний деревообрабатывающей отрасли в Европе). Кроме якорной компании в состав кластера вошли малые и средние производители мебели, обработчики древесины, производители комплектующих для ее изготовления, учебные заведения, занимающиеся подготовкой кадров для отрасли", — говорится в сообщении.

Задачами кластера, как отмечается, являются содействие его участникам в налаживании кооперационных связей, обеспечение соответствия продукции предприятий-участников кластера современным требованиям по качеству, повышение конкурентоспособности, улучшение логистики, обеспечение кадрами и другие.

Активная работа по формированию мебельного (деревообрабатывающего) кластера Татарстана началась в 2014 году. В настоящее время ассоциация "Мебельный кластер Республики Татарстан" ведет работу с вошедшими в нее предприятиями по подготовке заявок на участие в программах поддержки кластеров по линии федеральных министерств. Кроме того, с участием представителей республиканских министерств промышленности и торговли, экономики, компании Kastamonu, экспертов высших учебных заведений, общественных деятелей разработана стратегия развития мебельного кластера до 2020 года, которая проходит стадию межведомственного согласования.

В Татарстане действует утвержденная правительством республики программа развития и размещения производственных сил на основе кластерного подхода до 2020 года. Кластерная политика предполагает систему государственных мер и механизмов поддержки кластеров, обеспечивающих повышение конкурентоспособности регионов, предприятий, входящих в кластер, а также обеспечивающих внедрение инноваций. Для стимулирования кластерного развития в сфере предпринимательства, подготовки и реализации кластерных инициатив и проектов в республике создан Камский центр кластерного развития. В настоящее время в Татарстане уже активно действуют машиностроительный, ИТ-, пищевой и строительный кластеры.

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