Siemens намерена продолжать развитие бизнеса в России, заявил Песков

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 12 окт — РИА Новости. Компания Siemens, представитель которой участвовал во встрече с президентом России Владимиром Путиным, подтвердила намерения продолжать бизнес в РФ, заявил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Восточный комитет констатировал заинтересованность компаний, которые приняли участие во встрече, в продолжении развития бизнеса в РФ, несмотря ни на какие конъюнктурные соображения", — сказал он, говоря об итогах встречи.

"Абсолютно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, была ли эта компания среди тех, кто озвучил свои намерения.