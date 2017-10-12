На выставке ARMS & Hunting в Москве "Швабе" показывает свыше 200 изделий

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Более двухсот изделий представил российский холдинг "Швабе" на открывшейся в четверг в Москве 14-й Московской международной выставке ARMS & Hunting, сообщает пресс-служба холдинга.

В экспозиции — оптические прицелы постоянной и переменной кратности, коллиматорные, тепловизионные и ночные прицелы, кронштейны и планки для их установки, различные приборы наблюдения и лупы.

"На протяжении многих лет предприятия "Швабе" принимают активное участие в выставке ARMS & Hunting, экспонируя преимущественно прицельную технику — сегодня это одно из ключевых направлений гражданского приборостроения. Наши изделия востребованы в десятках стран мира. В этом году на данном мероприятии мы демонстрируем пять новых прицелов с высокими техническими характеристиками. В ходе переговоров, которые планируется провести в рамках выставки, мы рассчитываем укрепить отношения с существующими российскими и зарубежными партнерами, а также наладить коммуникацию с новыми заказчиками", — сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

В 2016 году в выставке Arms & Hunting приняли участие 239 компаний из 24 стран мира, ее посетили около 22 тысяч человек.