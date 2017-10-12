Бизнесмены из ФРГ подарили Путину футболку центрфорварда немецкой сборной

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 12 окт — РИА Новости. Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле поздравил президента РФ Владимира Путина с прошедшим днем рождения и подарил ему футболку немецкой сборной под номером центрального нападающего и статуэтку Льва Яшина в качестве талисмана российской сборной.

"Уважаемый господин президент, я не хочу заканчивать свое выступление, не поздравив вас от своего имени и от имени Восточного комитета задним числом с днем рождения. Вы и Восточный комитет германской экономики одногодки, родились в 1952 году, и это нас объединяет", — сказал Бюхеле на встрече Путина с представителями германского бизнеса.

Он напомнил, что в 1954 году Германия впервые стала чемпионом мира по футболу. "И мы, конечно же, все надеемся на то, что и в следующем году, в 2018 году мы выступим так же успешно. И тем самым я перехожу к нашему небольшому подарку на день рождения", — добавил он.

"Чемпионат мира, определенно, еще теснее свяжет и немцев, и русских. И мы надеемся, что мы будем поддерживать и болеть друг за друга, поэтому вам на это событие в качестве небольшого сувенира и талисмана привезли футболку немецкой национальной команды под номером центрального нападающего — девять, а в качестве талисмана для российской национальной сборной мы нашли небольшую статуэтку Льва Яшина, который, без всякого сомнения, является крупнейшим голкипером двадцатого столетия, которого, кстати, и Германия очень любит", — сказал Бюхеле.

Он пожелал, чтобы эти сувениры принесли удачу спортсменам обеих стран. "Тогда наверняка мы и встретимся в рамках большого финала Россия-Германия, и мы с удовольствием приедем на этот финал", — заключил председатель комитета.