Правительство рассмотрит поправки в закон о валютном регулировании

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит поправки в закон о валютном регулировании, основная цель которых снизить избыточную нагрузку на рынке по контролю за операциями своих клиентов за рубежом, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"И обсуждаются сегодня также поправки в закон о валютном регулировании. Цель — снизить избыточную нагрузку на рынке по контролю за операциями своих клиентов за рубежом, облегчить людям, которые работают за границей, учатся за границей, общение с органами валютного контроля", — сказал Медведев на заседании правительства РФ в четверг.

Премьер-министр отметил, что многие сферы действительно стали глобальными, "предприниматели ведут международные проекты, студенты, аспиранты нередко получают дополнительное образование за рубежом, многие, естественно, имеют счета для того, чтобы какие-то свои нужды покрывать с этого счета".

"Ну, и они отчитываться должны перед нашими налоговиками. Эту работу можно упростить, контроль за движением средств должен быть эффективным, но в тоже время не перегружать ни банки, ни людей. Для этого корректируется само понятие "валютного резидента", дается определение, как исчислять срок, который необходимо провести за границей для получения этого статуса, предлагается сократить его до 108 дней, в расчетах учитывать все поездки в течение года", — пояснил глава правительства.