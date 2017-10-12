Президент РФ Владимир Путин на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 12 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в Липецкой области обсудит проблематику сельского хозяйства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Завтра по графику президент рано утром вылетает в Воронеж, из Воронежа вылетает в Липецкую область, в городе Усмань позанимается проблематикой сельского хозяйства", — сказал журналистам Песков.

Он пояснил, что речь идет о "потребительских кооперативах, взаимодействии с потребительскими кооперативами, в целом все вопросы, которые связаны с развитием сельского хозяйства, подведение итогов уборочных работ".