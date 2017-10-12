Биткоин торгуется на исторических максимумах

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Курс биткоина (bitcoin), самой популярной в мире криптовалюты, в четверг днем превысил психологическую отметку в 5 тысяч долларов: по состоянию на 12.00 мск биткоин стоил 5,13 тысячи долларов, следует из данных торгов.

Так, по данным биржи Bitfinex, курс криптовалюты на 11.23 мск составлял рекордные за всю историю 5,215 доллара за биткоин. На остальных биржах криптовалюта также била рекорды — на BitStamp в 11.24 мск курс составлял 5,178 тысячи долларов, на Poloniex по состоянию на 11.22 мск — 5,199 тысячи долларов.

В начале сентября биткоин начал падать на фоне негативных новостей о запрете криптобирж в Китае. Достигнув отметки в 4,9 тысячи долларов, криптовалюта на протяжении двух недель демонстрировала негативную динамику. Минимума биткоин достиг 15 сентября — 3,1 тысячи долларов. Однако затем биткоин начал отыгрывать позиции. На следующий день, 16 сентября, он уже торговался выше 3,5 тысячи долларов, а 18 сентября вернулся к отметке в 4 тысячи долларов.

При этом в четверг курс появившейся при разделении биткоина криптовалюты Bitcoin Cash показывает незначительную динамику. По данным торговой площадки Coinmarketcap.com, по состоянию на 12.00 мск он снижался на 1,66% — до 313,48 доллара. Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum по состоянию на полдень росла на 1,8% — до 306,7 доллара.

Капитализация рынка криптовалют в целом по данным на полдень четверга оставляла около 159,8 миллиарда долларов. Исторических максимумов капитализация этого рынка достигала 2 сентября — тогда она составила 179,8 миллиарда долларов.

Первое место по капитализации традиционно занимает биткоин (BTC): она оценивается в 84,7 миллиарда долларов (53% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией 29,15 миллиарда долларов. На третьем месте криптовалюта Ripple — ее капитализация составила 10 миллиардов долларов. На четвертом месте — Bitcoin Cash с капитализацией 5,2 миллиарда долларов.