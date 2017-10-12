Биткоин торгуется на исторических максимумах

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Курс биткоина (bitcoin), самой популярной в мире криптовалюты, в четверг днем превысил психологическую отметку в 5 тысяч долларов: по состоянию на 12.00 мск биткоин стоил 5,13 тысячи долларов, следует из данных торгов.
В начале сентября биткоин начал падать на фоне негативных новостей о запрете криптобирж в Китае. Достигнув отметки в 4,9 тысячи долларов, криптовалюта на протяжении двух недель демонстрировала негативную динамику. Минимума биткоин достиг 15 сентября — 3,1 тысячи долларов. Однако затем биткоин начал отыгрывать позиции. На следующий день, 16 сентября, он уже торговался выше 3,5 тысячи долларов, а 18 сентября вернулся к отметке в 4 тысячи долларов.
При этом в четверг курс появившейся при разделении биткоина криптовалюты Bitcoin Cash показывает незначительную динамику. По данным торговой площадки Coinmarketcap.com, по состоянию на 12.00 мск он снижался на 1,66% — до 313,48 доллара. Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum по состоянию на полдень росла на 1,8% — до 306,7 доллара.
Первое место по капитализации традиционно занимает биткоин (BTC): она оценивается в 84,7 миллиарда долларов (53% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией 29,15 миллиарда долларов. На третьем месте криптовалюта Ripple — ее капитализация составила 10 миллиардов долларов. На четвертом месте — Bitcoin Cash с капитализацией 5,2 миллиарда долларов.