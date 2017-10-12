Мордовские аграрии собрали более 1,3 миллиона тонн зерна

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт – РИА Новости. Аграрии Мордовии выполнили поставленную руководством республики задачу – собрали более 1,3 миллиона тонн зерна, сообщили в четверг в пресс-службе главы региона.

"Двенадцатого октября в регионе намолочен 1 миллион 360 тысяч тонн зерна при средней урожайности почти 34 центнера с гектара", — говорится в сообщении.

Глава Мордовии Владимир Волков, выступая в феврале с ежегодным посланием Госсобранию республики, отметил, что в этом году необходимо собрать не менее 1,33 миллиона тонн зерна. Таким образом, эта цель выполнена. При этом, уточняет пресс-служба, "это не окончательные цифры – в нескольких муниципальных районах уборочная кампания еще не завершена".

"В течение двух следующих лет нам нужно превзойти 1,5-миллионный рубеж. Более того, уже через 5 лет для обеспечения потребностей нашего агропромышленного комплекса потребуется 2 миллиона тонн зерна. К этой цифре мы и должны стремиться. Потенциал у наших аграриев есть, сегодня производительность труда в сельхозпредприятиях растет неплохими темпами", — считает глава Мордовии.

В прошлом году земледельцы республики получили 1,314 миллиона тонн зерна при урожайности почти 30 центнеров с гектара. Тогда этот результат стал вторым в истории Мордовии и одним из лучших в Приволжском федеральном округе.

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