ЦБ сообщил сумму, необходимую для оздоровления Бинбанка и "ФК Открытие"

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Совокупно 800-820 миллиардов рублей потребуется для финансового оздоровления "ФК Открытие" и Бинбанка, сообщал зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"В общем и целом на финансовое оздоровление одной банковской группы понадобится около 450 миллиардов рублей, а второй — около 350-370 миллиардов рублей", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

"Открытие" и Бинбанк, которые входят в топ-12 в РФ по размеру активов, проходят процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации "Открытия" ЦБ объявил 29 августа, Бинбанка — 21 сентября. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.