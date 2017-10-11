Росавиация запросила данные о вакансиях для сотрудников "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Росавиация направила запросы о наличии свободных вакансий для сотрудников авиакомпании "ВИМ-Авиа" более чем в 90 авиапредприятий страны, говорится в сообщении ведомства.

Заседание общественного совета при Росавиации состоялось во вторник. В его работе приняли участие руководитель Росавиации Александр Нерадько, замминистра транспорта Валерий Окулов, директор департамента правительства РФ по формированию системы "Открытое правительство" Макар Герман, председатель общественного совета при Росавиации Николай Ивановский, члены общественного совета, приглашенные участники. Нерадько представил членам коллегии доклад о развитии ситуации с "ВИМ-Авиа".

"Сейчас Росавиация сосредоточена на содействии в трудоустройстве летного, кабинного и инженерно-технического состава "ВИМ-Авиа", соответствующие запросы о наличии свободных вакансий направлены более чем в 90 авиапредприятий страны, включая организации московского авиационного узла", — говорится в сообщении Росавиации в среду.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов в конце сентября заверял, что сотрудники "ВИМ-Авиа" в случае банкротства авиакомпании будут трудоустроены.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика в РФ и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.