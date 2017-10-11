Страны ЕАЭС утвердили основные направления цифровой повестки до 2025 года

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Страны ЕАЭС утвердили основные направления цифровой повестки союза до 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы также утвердили новый важный документ, который называется "Основные направления цифровой повестки союза до 2025 года", — сказал Путин, выступая заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Напомню — инициатива его разработки была выдвинута на заседании нашего союза еще в декабре прошлого года. Россия готова активно участвовать в практической реализации цифровой повестки. Речь идет о проведении согласованной со странами союза политики в области развития интернет-экономики, формирования общих правил цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и ее защиты", — добавил президент РФ.