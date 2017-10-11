Страны ЕАЭС утвердили основные направления цифровой повестки до 2025 года

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Страны ЕАЭС утвердили основные направления цифровой повестки союза до 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Напомню — инициатива его разработки была выдвинута на заседании нашего союза еще в декабре прошлого года. Россия готова активно участвовать в практической реализации цифровой повестки. Речь идет о проведении согласованной со странами союза политики в области развития интернет-экономики, формирования общих правил цифровой торговли, единых стандартов обмена информацией и ее защиты", — добавил президент РФ.