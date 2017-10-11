Росавиация назвала неожиданным решение о продаже "ВИМ-Авиа" ее владельцем

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Заявление владельца авиакомпании "ВИМ-Авиа" о готовности уйти из авиабизнеса и продать актив было неожиданным и непрогнозируемым для кредиторов и регулятора отрасли, говорится в сообщении Росавиации.

Заседание общественного совета при Росавиации состоялось во вторник. В его работе приняли участие руководитель Росавиации Александр Нерадько, замминистра транспорта Валерий Окулов, директор департамента правительства РФ по формированию системы "Открытое правительство" Макар Герман, председатель общественного совета при Росавиации Николай Ивановский, члены общественного совета, приглашенные участники. Нерадько представил членам коллегии доклад о развитии ситуации с "ВИМ-Авиа".

"В то же время решение владельца уйти из авиабизнеса и продать за символическую сумму "ВИМ-Авиа", озвученное на совещании в Росавиации 25 сентября сего года, было неожиданным и непрогнозируемым как для многочисленных кредиторов компании, так и для регулятора отрасли", — говорится в сообщении Росавиации в среду.

Согласно записям ЕГРЮЛ на 2 октября, Светлана Мурсекаева владеет 99% авиакомпании "ВИМ-Авиа", Рашид Мурсекаев — 1%. Собственник авиакомпании на одном из совещаний в Росавиции, рассказывал ранее Нерадько, заявил примерно так, что ему надоело работать в авиации, и он "готов за рубль продать свой бизнес и расстаться".

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.