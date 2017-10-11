Сбербанк хочет определиться с запуском сотового оператора до конца октября

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сбербанк подводит итоги пилотного проекта в Санкт-Петербурге по тестированию своего виртуального сотового оператора и до конца октября планирует принять решение по дальнейшей судьбе этого проекта, сообщил журналистам первый зампред правления банка Лев Хасис.

"Мы практически завершили наш пилотный проект в Санкт-Петербурге, сейчас подводим итоги, и я думаю, до конца октября примем решение по дальнейшей судьбе этого проекта", — сообщил Хасис.

Сбербанк экономит десятки миллионов рублей благодаря решению создать мобильного оператора, говорил в 2016 году президент банка Герман Греф. В октябре прошлого года Сбербанк подписал соглашение с ООО "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2) о создании на его сети виртуального сотового оператора (MVNO). Ранее, в начале августа, подконтрольная Сбербанку компания "СБ-Телеком" (в будущем будет называться "Сбербанк-Телеком") получила лицензию MVNO.

В июне Хасис сообщил, что в случае успеха пилотного проекта в Петербурге, виртуальный оператор будет запущен во всех регионах присутствия Tele2. В регионах, где Tele2 не представлен, Сбербанк планирует договориться с другими операторами. Цель Сбербанка — оказывать услуги на всей территории страны, говорил он.

Сбербанк в июле стал использовать своего оператора на рассылке сообщений, заключив со своим оператором договор на отправку сообщений клиентам для кампаний активных продаж розничных продуктов и услуг банка, сообщалось на портале госзакупок.