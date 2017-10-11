Британия и ЕК предложили ВТО условия торговли после Brexit

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Великобритания и Еврокомиссия в совместном письме обратились к Всемирной торговой организации (ВТО) с рядом предложений относительно будущих глобальных торговых отношений, сообщается на сайте британского правительства.

"Так как в Великобритании год назад состоялся референдум, департамент международной торговли (кабинета министров — ред.) стремится организовать будущую независимую торговую политику Великобритании, когда мы покинем ЕС", — говорится в сообщении.

Предлагается разграничение торговых обязательств Британии и ЕС перед членами ВТО, так как на данный момент страна придерживается общих правил Евросоюза, в том числе относительно таможенных тарифов. Предложения также включают распределение существующих обязательств по объему импортируемых товаров, на которые взимается более низкая пошлина, а также условия участия Великобритании в соглашении ВТО о государственных закупках.

"Согласованный подход к сотрудничеству показывает реальный прогресс в работе правительства Великобритании над нашими будущими торговыми отношениями с миром. Это начало нашего открытого и конструктивного взаимодействия с ВТО", — приводятся в релизе слова министра по международной торговле Великобритании Лиама Фокса.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по условиям выхода, однако процесс идет медленно и со значительными трудностями.