Марокко и ЕАЭС находятся на пути к сотрудничеству, заявил Медведев

РАБАТ, 11 окт — РИА Новости. Марокко и ЕАЭС находятся на пути к сотрудничеству, оно было бы интересно всем сторонам, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Премьер РФ напомнил, что в сентябре делегация комиссии ЕАЭС посетила Марокко, был подписан меморандум и создана рабочая группа для того, чтобы начать обсуждение сотрудничества Марокко и ЕАЭС.
"Нам представляется, что это начало большого серьезного пути, конечным результатом которого могло бы быть универсальное присутствие Марокко на рынке пяти государств с общим населением более 180 миллионов человек. Это интересно и для Марокко, и для ЕАЭС", — добавил премьер РФ.
В свою очередь, премьер Марокко Саадэддин Аль-Османи отметил, что сотрудничество Марокко и ЕАЭС открывает новые возможности для королевства.