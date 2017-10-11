Марокко и ЕАЭС находятся на пути к сотрудничеству, заявил Медведев

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Османи во время встречи в аэропорту Рабата. 10 октября 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Османи во время встречи в аэропорту Рабата. 10 октября 2017

РАБАТ, 11 окт — РИА Новости. Марокко и ЕАЭС находятся на пути к сотрудничеству, оно было бы интересно всем сторонам, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Что касается ЕАЭС, то для Марокко это новый и достаточно большой рынок, который включает в себя не одно государство, а пять. И это создает дополнительные возможности", — сказал Медведев на пресс-конференции.

Премьер РФ напомнил, что в сентябре делегация комиссии ЕАЭС посетила Марокко, был подписан меморандум и создана рабочая группа для того, чтобы начать обсуждение сотрудничества Марокко и ЕАЭС.

"Нам представляется, что это начало большого серьезного пути, конечным результатом которого могло бы быть универсальное присутствие Марокко на рынке пяти государств с общим населением более 180 миллионов человек. Это интересно и для Марокко, и для ЕАЭС", — добавил премьер РФ.

В свою очередь, премьер Марокко Саадэддин Аль-Османи отметил, что сотрудничество Марокко и ЕАЭС открывает новые возможности для королевства.