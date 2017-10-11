ОЭЗ "Липецк" победила в двух номинациях международного рейтинга

ЛИПЕЦК, 11 окт — РИА Новости. ОЭЗ "Липецк" получила дипломы победителя в двух номинациях ежегодного международного рейтинга экономических зон Global Free Zones of the Year, который проводится журналом fDi Magazine (подразделение The Financial Times), сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"Уже в третий раз особая экономическая зона "Липецк" получила престижные международные награды. В этот раз она стала победителем в номинациях: "ОЭЗ года за расширение проектов" и "ОЭЗ года за налоговые преобразования", — говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, ОЭЗ "Липецк" в 2014 году была признана победителем среди наиболее инвестиционно привлекательных площадок в Европе. В 2016 году ОЭЗ "Липецк" удостоена награды в номинациях: "Новые инвестиции" и "Поддержка образования и профессиональной подготовки".

"ОЭЗ "Липецк" вновь в числе лучших в мире! Спасибо президенту и правительству РФ за поддержку проекта! Спасибо инвесторам за доверие!", — написал глава региона Олег Королев на своей странице в Твиттере.

Особая экономическая зона "Липецк" создана в 2005 году. На сегодняшний день в ней зарегистрировано 50 компаний-резидентов из 16 стран. Объем заявленных инвестиций составляет 170 миллиардов рублей, освоено 43,5 миллиарда рублей. Предприятиями выпущено продукции на 60,2 миллиарда рублей, совокупный объем налоговых и таможенных отчислений достиг 8,3 миллиардов рублей. Сейчас на территории ОЭЗ работают 19 предприятий, еще девять строятся.

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