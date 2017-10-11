В Россельхознадзоре не увидели изменение числа запросов на экспорт в Турцию

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Объем запросов на выдачу экспортных сертификатов на поставки в Турцию сельхозпродукции пока не изменился, несмотря на ограничения турецкой стороны, но реальная динамика будет понятна через неделю, сообщила РИА Новости помощник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

Анкара с 9 октября ввела новые ограничения на поставки сельхозпродукции из РФ. Как сообщили в Минсельхозе РФ, обязательным становится заверение счетов-фактур, представленных в таможенные службы при импорте сельхозпродукции происхождением из России. Ограничения распространяются на пшеницу, нерафинированное подсолнечное масло, кукурузу, сухой горох, неошелушенный рис, жмых семян подсолнечника, твердую пшеницу.

"Снижения числа запросов на выдачу экспортных сертификатов нет, да, и рано об этом говорить", — сказала Мелано.

"Нужно смотреть динамику как минимум через неделю", — добавила она.

Во вторник министр торговли и таможни Турции Бюлент Тюфенкчи заявил, что Турция приняла меры по ужесточению импорта российской сельхозпродукции в ответ на аналогичный шаг властей РФ. Однако в пресс-службе Минэкономразвития России заявили РИА Новости, что действия Турции были односторонними, — РФ подобных мер не вводила.