Марокко может увеличить поставки томатов в Россию, считает Ткачев

РАБАТ, 11 окт — РИА Новости. Марокко может нарастить поставки томатов в Россию, и сохранит свое место на рынке РФ даже после возвращения к импорту помидоров из Турции, уверен глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"Цитрусовые — на первом месте (в поставках — ред.). Томаты, прежде всего, помидорная группа, по объемам они тоже занимают лидирующее место, и, я надеюсь, они не уступят никому. Турецкие производители рано или поздно придут на наш рынок. Тем не менее, (марокканские – ред.) помидоры будут занимать достойное место, и мы вчера говорили на бизнес-форуме о том, что надо увеличивать объемы производства, а значит и поставки на российский рынок", — сказал Ткачев журналистам, отвечая на вопрос о перспективах поставок в РФ из Марокко.

Он добавил, что у Марокко есть перспективы по поставкам в РФ фиников и других продуктов.