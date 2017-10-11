Лидеры стран СНГ обсудят повышение эффективности содружества и экономику

СОЧИ, 11 окт — РИА Новости. Лидеры стран СНГ обменяются мнениями о шагах, необходимых для повышения эффективности Содружества, будет уделено внимание обсуждению экономики, поскольку у стран есть возможности для запуска новых, крупных, взаимовыгодных деловых проектов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав стран СНГ.

"Повестка саммита весьма насыщенна. Мы наметим дальнейшие пути укрепления взаимодействия в рамках СНГ, обменяемся мнениями о том, что следует предпринять для повышения эффективности Содружества и его структуры. Особое внимание традиционно уделим экономической тематике, обсудим шаги, направленные на углубление торговых и инвестиционных связей, а также на устранение существующих барьеров для движения товаров и услуг", — сказал Путин, открывая заседание.

"У нас есть все возможности для запуска новых, крупных, взаимовыгодных деловых проектов. В ходе саммита предстоит утвердить ряд важных решений в гуманитарной области. Убеждены, что их реализация будет способствовать укреплению добрососедских связей между нашими странами и народами", — добавил он.