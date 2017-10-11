Лидеры стран СНГ обсудят повышение эффективности содружества и экономику

СОЧИ, 11 окт — РИА Новости. Лидеры стран СНГ обменяются мнениями о шагах, необходимых для повышения эффективности Содружества, будет уделено внимание обсуждению экономики, поскольку у стран есть возможности для запуска новых, крупных, взаимовыгодных деловых проектов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав стран СНГ.
"У нас есть все возможности для запуска новых, крупных, взаимовыгодных деловых проектов. В ходе саммита предстоит утвердить ряд важных решений в гуманитарной области. Убеждены, что их реализация будет способствовать укреплению добрососедских связей между нашими странами и народами", — добавил он.