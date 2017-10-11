На российском рынке появилась шоколадная пицца

Компания Dr.Oetker — выпустила на рынок новинку, которая полностью перевернёт представление не только о пицце, но и в целом о замороженных десертах.

"Пицца на десерт? Это первоапрельская шутка?" — именно такой и была реакция европейских потребителей, когда 1 апреля 2017 года немецкая компания Dr. Oetker представила рынку пиццу "Шоколадный десерт" в легендарной линейке Ristorante*. Новинка произвела настоящий фурор: в магазинах развернулась охота на шоколадную пиццу, а социальные сети наводнили отзывы о сенсационном продукте.

Пицца "Шоколадный десерт" Ristorante* от Dr. Oetker ‒ это концентрированное шоколадное удовольствие: тонкое хрустящее тесто с какао, обильно покрытое шоколадным соусом с кусочками белого, молочного и темного шоколада высочайшего качества. Приобрести данный продукт можно уже сейчас в гипермаркетах и супермаркетах в отделе замороженной продукции.

*Ристоранте

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