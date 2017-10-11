В Польшу отправлена десятая партия прицельной техники "Швабе"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Очередную партию оптики отправил в Польшу российский холдинг "Швабе", сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о коллиматорных и оптических прицелах, в том числе ночного видения, которые производит Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ).

"Наша прицельная техника отмечена высоким спросом среди охотников данного региона. Сегодня из общего объема экспорта этой продукции в страны ЕС в Польшу поступает примерно 43%. В следующем году мы планируем увеличить объем продаж продукции на польском рынке", — сказал генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов.

В пресс-службе напомнили, что холдинг и Польшу связывают партнерские отношения, существующие с 2014 года.