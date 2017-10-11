МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Фонд помощи пассажирам обанкротившихся авиаперевозчиков могут пополнить за счет роялти "Аэрофлота", пишет в среду газета "Ведомости".

В конце сентября глава Росавиации Александр Нерадько на фоне ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", которая столкнулась с финансовыми трудностями и проблемами с перевозкой пассажиров, предложил сформировать специальный фонд на случай банкротства авиаперевозчиков. По словам главы ведомства, даже 10 рублей, отчисляемые по одному билету, при нынешних объемах перевозок в общей сложности могут сформировать страховой резерв в размере 1 миллиарда рублей — этих средств, по мнению Нерадько, будет достаточно в случае прекращения операционной деятельности крупного перевозчика.

Позднее, 4 октября, председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев сообщил на совместном брифинге с министром транспорта Максимом Соколовым, что создание страхового фонда не приведет к росту цен на билеты и что он будет сформирован из внебюджетных источников, напоминает издание.

Обсуждается идея сформировать фонд за счет транссибирских роялти "Аэрофлота", которые национальный перевозчик еще с советских времен получает от иностранных авиакомпаний за беспосадочные полеты над Сибирью из Европы в Азию, пишет газета со ссылкой на источники. По данным издания, обсуждается сумма около 2 миллиардов рублей, которая разово наполнит фонд.

Рабочее название фонда — "Авиапомощь", средства могут быть просто зарезервированы "Аэрофлотом" и оперативно направляться для решения ситуаций, подобной проблемам с "ВИМ-Авиа", это не скажется на стоимости билетов и не потребует бюджетных средств, сообщил источник газеты, близкий к Минтрансу. При этом дополнительных затрат "Аэрофлот" не понесет — он и так часть роялти перечисляет Росавиации, на фонд возьмут из этой части, уверяет другой источник, близкий к министерству. По словам собеседника издания, идея "весьма симпатична" Минтрансу и Росавиации.

"Данный вопрос прорабатывается рабочей группой на площадке Минтранса", — ответил представитель министерства на вопросы газеты, каким будет источник фонда и будут ли это роялти "Аэрофлота". Представители Росавиации и "Аэрофлота" от комментариев воздержались. При этом топ-менеджеры трех перевозчиков сообщили изданию, что авиакомпании резко выступают против создания фонда за счет даже небольшой надбавки к цене билетов.