Volkswagen запретил продавать грузовики и автобусы в Крыму, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Volkswagen запретил продавать в Крыму грузовики, коммерческие автомобили на 10 и более пассажиров, машины спецназначения (например, мобильные мастерские или радиологические лаборатории), а также запчасти к ним, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на письмо автодилерам, работающим с Volkswagen, от компании "Фольскваген груп рус" за подписью ее гендиректора Маркуса Озеговича.

Получение письма подтвердили газете два независимых друг от друга автодилера. Представитель "Фольскваген груп рус" отказался говорить, было ли такое письмо.

По словам собеседника, близкого к Volkswagen, ничего нового в этом сообщении нет: с 2014 года в отношении РФ действуют санкции, с тех пор в Крым машины специального назначения и грузовики Volkswagen, Audi, Skoda не поставлялись, "а письмо-напоминание рассылается регулярно". Однако два дилера утверждают, что такое письмо пришло им впервые.

Озегович напоминает, что запрещена как прямая продажа автомобилей и запчастей, так и через посредников. Ограничения касаются компаний, находящихся в Крыму или планирующих использовать технику на территории Крыма. Нарушение санкционного режима может привести "к серьезным экономическим последствиям, в том числе к [отказу] от ввоза на территорию России" грузовиков, спецтехники и автобусов более чем на 10 мест.

Volkswagen не производит в РФ спецтехнику, в основном – легковые автомобили, напомнил аналитик "Атона" Михаил Ганелин. В Крым подобная техника не поставляется. По данным сайта таможенной статистики РФ, поставок такой техники из Евросоюза в 2015–2017 годах не было.

Спецтехнику и автобусы Volkswagen в Крыму купить можно, заверил газету продавец-консультант крупного крымского автодилера. По его словам, заказчик через крымский офис автодилера может заказывать нужную технику, ее покупку оформят документально в Москве, Новосибирске или Краснодаре, а потом доставят в Крым. То же самое можно сделать и с запчастями. По словам консультанта крымского автодилера, сейчас в наличии в Крыму у его центра остался один коммерческий автомобиль более чем на 10 пассажиров.

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