Volkswagen запретил продавать грузовики и автобусы в Крыму, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Volkswagen запретил продавать в Крыму грузовики, коммерческие автомобили на 10 и более пассажиров, машины спецназначения (например, мобильные мастерские или радиологические лаборатории), а также запчасти к ним, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на письмо автодилерам, работающим с Volkswagen, от компании "Фольскваген груп рус" за подписью ее гендиректора Маркуса Озеговича.
По словам собеседника, близкого к Volkswagen, ничего нового в этом сообщении нет: с 2014 года в отношении РФ действуют санкции, с тех пор в Крым машины специального назначения и грузовики Volkswagen, Audi, Skoda не поставлялись, "а письмо-напоминание рассылается регулярно". Однако два дилера утверждают, что такое письмо пришло им впервые.
Озегович напоминает, что запрещена как прямая продажа автомобилей и запчастей, так и через посредников. Ограничения касаются компаний, находящихся в Крыму или планирующих использовать технику на территории Крыма. Нарушение санкционного режима может привести "к серьезным экономическим последствиям, в том числе к [отказу] от ввоза на территорию России" грузовиков, спецтехники и автобусов более чем на 10 мест.
Спецтехнику и автобусы Volkswagen в Крыму купить можно, заверил газету продавец-консультант крупного крымского автодилера. По его словам, заказчик через крымский офис автодилера может заказывать нужную технику, ее покупку оформят документально в Москве, Новосибирске или Краснодаре, а потом доставят в Крым. То же самое можно сделать и с запчастями. По словам консультанта крымского автодилера, сейчас в наличии в Крыму у его центра остался один коммерческий автомобиль более чем на 10 пассажиров.
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