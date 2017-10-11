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Экономика

Volkswagen запретил продавать грузовики и автобусы в Крыму, сообщили СМИ

08:5411.10.2017
(обновлено: 08:55 11.10.2017)
087410
© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкРабота завода Volkswagen. Архивное фотоРабота завода Volkswagen. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Volkswagen запретил продавать в Крыму грузовики, коммерческие автомобили на 10 и более пассажиров, машины спецназначения (например, мобильные мастерские или радиологические лаборатории), а также запчасти к ним, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на письмо автодилерам, работающим с Volkswagen, от компании "Фольскваген груп рус" за подписью ее гендиректора Маркуса Озеговича.

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Получение письма подтвердили газете два независимых друг от друга автодилера. Представитель "Фольскваген груп рус" отказался говорить, было ли такое письмо.

По словам собеседника, близкого к Volkswagen, ничего нового в этом сообщении нет: с 2014 года в отношении РФ действуют санкции, с тех пор в Крым машины специального назначения и грузовики Volkswagen, Audi, Skoda не поставлялись, "а письмо-напоминание рассылается регулярно". Однако два дилера утверждают, что такое письмо пришло им впервые.

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Озегович напоминает, что запрещена как прямая продажа автомобилей и запчастей, так и через посредников. Ограничения касаются компаний, находящихся в Крыму или планирующих использовать технику на территории Крыма. Нарушение санкционного режима может привести "к серьезным экономическим последствиям, в том числе к [отказу] от ввоза на территорию России" грузовиков, спецтехники и автобусов более чем на 10 мест.

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© РИА Новости / Алексей Никольский
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Volkswagen не производит в РФ спецтехнику, в основном – легковые автомобили, напомнил аналитик "Атона" Михаил Ганелин. В Крым подобная техника не поставляется. По данным сайта таможенной статистики РФ, поставок такой техники из Евросоюза в 2015–2017 годах не было.

Спецтехнику и автобусы Volkswagen в Крыму купить можно, заверил газету продавец-консультант крупного крымского автодилера. По его словам, заказчик через крымский офис автодилера может заказывать нужную технику, ее покупку оформят документально в Москве, Новосибирске или Краснодаре, а потом доставят в Крым. То же самое можно сделать и с запчастями. По словам консультанта крымского автодилера, сейчас в наличии в Крыму у его центра остался один коммерческий автомобиль более чем на 10 пассажиров.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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