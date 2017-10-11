В МИД Мексики рассказали, к чему приведет отмена соглашения о НАФТА

МЕХИКО, 11 окт – РИА Новости. Отмена соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) может означать крах в отношениях с США, заявил во вторник глава МИД Мексики Луис Видегарай.

"Покончить с NAFTA – это может быть точкой краха в отношениях Мексики и Соединенных Штатов", – заявил Видегарай, выступая перед мексиканскими сенаторами. Также министр сообщил, что Мексика останется в NAFTA, только если ей это будет выгодно.

Глава мексиканского МИД обратил внимание на возможный ущерб, который получит американская экономика в случае отказа от соглашения. "Если мы выйдем из NAFTA, пошлины, которые могут применить США по нормам ВТО к мексиканским товарам, в большинстве случаев будут очень незначительными, мы говорим в среднем о 3,5%. Мексика тоже не сможет брать очень высокие пошлины на американские продукты, но в среднем они будут выше, порядка 7%", — заметил Видегарай.

С 11 октября в Вашингтоне стартует новый этап переговоров о будущем NAFTA. Он может продлиться до 17 октября. Соглашение о NAFTA действует с 1994 года, объединяя рынки США, Канады и Мексики. Президент США Дональд Трамп ранее говорил о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.