В Нижегородской области будут производить средства обеспечения полетов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт – РИА Новости. Кластер по производству средств обеспечения полетов планируется создать в Нижегородской области, сообщил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

По информации пресс-службы правительства региона, во вторник на нижегородском авиазаводе "Сокол" Никитин встретился с руководством "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) и РСК "МиГ".

"Кластер будет создаваться на базе нижегородского 170-го ремонтного завода средств обеспечения полетов", — сказал врио губернатора, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, в структуру также войдут еще пять предприятий ОАК, которые находятся в разных регионах России.

© РИА Новости / Евгения Новоженина Перейти в фотобанк Под Нижним Новгородом откроют производство акриловых дисперсий к 2021 году Планируется, что в составе кластера будет собственное конструкторское бюро и опытное производство. Кроме того, в Нижнем Новгороде предполагается строительство нового производства по выпуску средств наземного обеспечения полетов. "Создание кластера позволит обеспечить значительный прирост налогооблагаемой базы региона и открыть новые высокотехнологичные рабочие места", — подчеркнул Никитин.

По словам первого вице-президента ОАК Александра Тулякова, "перед кластером стоит задача не только стать единственным поставщиком наземного оборудования для ОАК, но и работать на предприятия, не входящие в структуру корпорации".

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