Москва и Минск будут сотрудничать в сферах продовольствия и здравоохранения

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Москва и Минск подписали новые документы о взаимодействии в сферах продовольствия и здравоохранения, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

Продолжим развивать сотрудничество с Минском. Сегодня подписали новые документы о взаимодействии в сферах продовольствия и здравоохранения — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 октября 2017 г.

Документы подписывали Собянин и председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец. Совместное заявление глав двух столиц, как сообщает портал столичного мэра, определяет основные задачи взаимодействия городов по различным направлениям: в их числе развитие "умных городов", градостроительство, ЖКХ, благоустройство, транспорт, культура, здравоохранение, образование, молодежная политика, социальная защита и занятость населения, спорт и туризм.

Собянин отметил, что в прошлом году товарооборот между московскими организациями и их белорусскими партнерами вырос более чем в 1,5 раза, а в первом полугодии этого года — еще на 40%. По его словам, минчане также "активно участвуют в строительстве и проектировании новых линий Московского метрополитена".

Документ был подписан в рамках Дней Минска в Москве.

Собянин и Шорец договорились также о будущих совместных мероприятиях: Дни Москвы в Минске в 2019 году и Дни Минска в Москве в 2020 году, заседания рабочей группы по координации взаимодействия российской столицы и республики в Москве и в Белоруссии в 2018 году, ежегодные форум делового сотрудничества Москвы и Минска и международный культурно-гуманитарный форум "Москва — Беларусь".