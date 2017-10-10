Мантуров может принять участие в заседании делового совета Россия-США

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости, Екатерина Соболь. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 26-27 октября может обсудить в рамках годового собрания Американо-Российского делового совета (USRBC) в Нью-Йорке взаимодействие с российским и американским бизнесом, сообщается на сайте совета.

Кроме него в обсуждениях участие примут посол РФ в США Анатолий Антонов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, отмечается там же.

"Поскольку годовое собрание USRBC в октябре приближается, мы интенсивно разрабатываем программу для этого года и добавляем новых спикеров к повестке дня, которая уже включает посла РФ в США Анатолия Антонова, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна и президента союза предпринимателей и промышленников Александра Шохина", — говорится на сайте организации.