Костромская область сэкономила на обслуживании кредитов 90 миллионов рублей

КОСТРОМА, 10 окт – РИА Новости. Костромская область в 2017 году сэкономила на обслуживании коммерческих кредитов более 90 миллионов рублей, сообщила администрация региона.

"Активная работа администрации региона с кредитными организациями позволяет экономить на обслуживании кредитов более 90 миллионов рублей в год. Сегодня такие данные представил департамент финансов Костромской области", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что работа проводится в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина. В сентябре глава государства объявил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных регионами кредитов из федерального бюджета. Минимальный срок реструктуризации составит 7 лет, а регионы, которые в 2018-2019 годах покажут рост налоговой базы не ниже инфляции, смогут рассчитывать на больший срок — 12 лет. Ожидается, что реструктуризация позволит регионам высвободить деньги для решения социально-экономических задач.

"В Костромской области предпринимаются серьезные шаги в этом направлении. Активная переговорная деятельность с коммерческими банками позволила снизить годовые ставки по государственным контрактам почти на 2%. Это позволило сэкономить на обслуживании долговых обязательств до 30 миллионов рублей бюджетных средств в год", — отмечает администрация региона.

Кроме того, активная работа по привлечению кредитов Федерального казначейства взамен краткосрочного банковского кредитования только за 9 месяцев текущего года позволила сэкономить около 61 миллиона рублей, отмечают власти.

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