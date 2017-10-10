На Украине изучают возможность создания энергомоста "Украина - ЕС"

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости. Минэкономразвития Украины провело встречу с представителями международного консорциума, который выступил с инициативой совместной реализации проекта "Энергетический мост "Украина-ЕС" общей стоимостью 243,5 миллиона евро, который позволит Украине экспортировать атомную электроэнергию в Европу, министерство детально изучает поступившие предложения, сообщил первый вице-премьер — глава минэкономики Украины Степан Кубив.

"Важность проекта сложно переоценить, поэтому сегодня я встретился с консорциумом, в который входят польская, британская и шведская компании, которые собственно разработали и предложили проект энергетического моста. Мы в минэкономразвития уже подробно изучаем предложение", — написал Кубив во вторник на своей странице в Facebook.

По его словам, энергетический мост "Украина-ЕС" может стать первым проектом государственно-частного партнерства, его воплощение будет способствовать интеграции энергетической системы Украины в европейскую энергосистему и станет возможностью для экспорта украинской атомной электроэнергии.

Министр сообщил, что в рамках этого проекта основной задачей, стоящей перед Украиной, является восстановление ЛЭП от Хмельницкой АЭС до Жешува (Польша). "Это пассивный актив, который надо восстановить, чтобы он работал на экономику Украины. Приблизительная общая стоимость проекта — 243,5 миллиона евро. Планируется, что реализация проекта будет осуществляться за средства инвесторов. В то же время, местный бюджет сможет за счет налогов и дивидендов получить 3,5 миллиона евро, а государственный — 2,9 миллиарда евро", — сообщил Кубив.