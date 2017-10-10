Глава ФАС считает, что "ВИМ-Авиа" нужно присоединить к сильной авиакомпании

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев считает наиболее приемлемым способом урегулирования ситуации с авиаперевозчиком "ВИМ-Авиа" присоединение его к какой-нибудь сильной авиакомпании.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов перевозчика как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

"Я не слышал о том, чтобы были какие-то заявки", — сказал Артемьев, отвечая на вопрос журналистов, получала ли ФАС ходатайства о покупке "ВИМ-Авиа".

"Я знаю, что министерство транспорта пытается этот вопрос урегулировать, и конечно, самый хороший способ — это присоединение к какой-то более-менее сильной компании, которая платежеспособна, которая имеет пилотов, может принять парк и ремонтировать и так далее", — считает Артемьев.

"Знаю, что работа ведется", — подытожил он.

Вице-премьер Аркадий Дворкович ранее говорил, что покупкой "ВИМ-Авиа" интересуются три российские компании.