Эксперты допускают в России снижение цен на сладости

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Темп роста цен на кондитерские изделия в России в конце года может продолжить сокращаться, кроме того, не исключено и снижение цен на сладости из-за хорошего урожая в стране, говорится в пресс-релизе Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

"Во втором полугодии 2017 года для кондитерской отрасли России складываются наиболее благоприятные обстоятельства за последние три года, особенно это касается цен производителей и поставщиков основного сырья (сахар, мука, жиры, какао-сырье) для производства кондитерских изделий", — говорится в релизе ЦИКР.

"В связи с высокими ожиданиями по урожаю основных сельхозкультур, цены на некоторые виды сырья для кондитеров продолжают снижаться, что может привести к уменьшению себестоимости производства на некоторые виды сладостей и коррекции потребительских цен в условиях высокой конкуренции на рынке", — добавляют эксперты.

Аналитики отмечают, что динамика роста потребительских цен на кондитерские изделия в сентябре 2017 года оказалась самой низкой за весь год — 1,7% к сентябрю 2016 года и 0,6% к началу текущего года. Кондитерские изделия теперь, по словам экспертов, одни из наименее дорожающих видов продуктов питания в России.

Кроме того, ЦИКР ожидает, что потребление сладостей в стране со второй половины года еще немного вырастет по сравнению с показателями 2016 года и начала 2017 года. "Традиционно ожидается рост спроса в конце года в связи с новогодними праздниками, а также просто рост покупательской активности, более характерный для второй половины года", — поясняют аналитики.

"Благодаря текущей конъюнктуре цен на основное сырье, сохраняющейся весьма благоприятной для российских производителей кондитерских изделий, вполне можно ожидать сохранения текущего тренда по сокращению темпов роста цен на сладости или даже их снижения", — отметила исполнительный директор ЦИКР Елизавета Никитина, слова которой приводятся в релизе.