МВФ улучшил прогнозы по росту мирового ВВП на 2017-2018 годы

У здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото

У здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости, Екатерина Соболь. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогнозы по росту мирового ВВП на 2017 и 2018 годы на 0,1 процентного пункта — до 3,6% и 3,7% соответственно, следует из скорректированного октябрьского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook.

Прогноз улучшен на фоне укрепления стабильности на мировых рынках и роста доверия инвесторов.

"Только полтора года назад мировая экономика стояла перед замедляющимся ростом и турбулентностью финансового рынка. Картина сейчас иная, она связана с ускоряющимся ростом в Европе, Японии, Китае и Соединенных Штатах", — говорится в докладе.

"Финансовые условия продолжают улучшаться во всем мире. Финансовые рынки, скорее всего, не ожидает большая турбулентность", — отмечают аналитики фонда.