Липецкая область получила Гран-при "Золотой осени-2017"

ЛИПЕЦК, 10 окт — РИА Новости. Администрация Липецкой области, представившая коллективный стенд на агрофоруме "Золотая осень — 2017" в Москве получила Гран-при фестиваля "За вклад в развитие выставки", по итогам форума область привезла 27 золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"В этом году Липецкая область получила множество медалей на российской агропромышленной выставке "Золотая осень". Регион завоевал гран-при "За вклад в развитие выставки", — говорится в сообщении пресс-службы.

Экспозиция Липецкой области представила стенд площадью 66 квадратных метров, включающий в себя демонстрационную и инвестиционную зону, где были представлены лучшие образцы выпускаемой в регионе продукции, а также инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.

Свою продукцию от Липецкой области представили такие известные в регионе товаропроизводители, как ООО "ТК ЛипецкАгро", ООО СХП "Мокрое", ООО "Фрагария", ЗАО "АФ им.15 лет Октября" и ряд других.

При оформлении стенда тема развития АПК региона — садоводства, овощеводства, животноводства, строительства тепличных комплексов стала приоритетной для Липецкой области.

"Липецкие аграрии вносят огромный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. Выпускаемой ими продукции достаточно для жителей нескольких регионов. Новые проекты нацелены на импортозамещение", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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