Бизнес готов отказаться от штаб-квартир в Каталонии, заявил посол Испании

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Каталонские компании сами просили правительство Испании облегчить процедуру перевода юридических адресов из-за ситуации в регионе после референдума о независимости, заявил в интервью РИА Новости посол Испании в России Игнасио Ибаньес.
"Я хочу подчеркнуть, закон был принят по просьбе каталонского бизнеса, а совсем не наоборот – это не правительство заставило бизнес действовать в соответствии с законом. Испанские компании, которые ведут дела в Европе, но большая часть бизнеса которых сосредоточена в Каталонии, задумались, что если решения регионального правительства будут оказывать какое-то влияние на их бизнес, они предпочли бы не иметь штаб-квартиры в Каталонии", — сказал посол.
По его словам, "идея правительства как раз в том, что испанские компании могут поменять юридический адрес сейчас, а потом вернуться обратно в Каталонию, как только ситуация будет более спокойной".
Он отметил, что правительство Каталонии считает такие действия экономическим давлением, но на самом деле – "это констатация факта, когда компании считают, что оставаться в Каталонии, где правительство действует незаконно, небезопасно для их бизнеса".
Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.
Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".
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