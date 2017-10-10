Бизнес готов отказаться от штаб-квартир в Каталонии, заявил посол Испании

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Каталонские компании сами просили правительство Испании облегчить процедуру перевода юридических адресов из-за ситуации в регионе после референдума о независимости, заявил в интервью РИА Новости посол Испании в России Игнасио Ибаньес.

Совет министров Испании на заседании в пятницу принял закон, который облегчает перенос юридического адреса. Для этого нет необходимости созывать собрание акционеров, достаточно принять соответствующее решение на совете директоров.

"Я хочу подчеркнуть, закон был принят по просьбе каталонского бизнеса, а совсем не наоборот – это не правительство заставило бизнес действовать в соответствии с законом. Испанские компании, которые ведут дела в Европе, но большая часть бизнеса которых сосредоточена в Каталонии, задумались, что если решения регионального правительства будут оказывать какое-то влияние на их бизнес, они предпочли бы не иметь штаб-квартиры в Каталонии", — сказал посол.

По его словам, "идея правительства как раз в том, что испанские компании могут поменять юридический адрес сейчас, а потом вернуться обратно в Каталонию, как только ситуация будет более спокойной".

"Мы не хотим, чтобы испанский бизнес уходил из Каталонии, мы хотим предоставить компаниям инструменты действовать согласно развитию ситуации. Кроме того, это своего рода и послание правительству Каталонии – если вы вернетесь в рамки закона, то и компании будут рады вернуться в регион, если вы продолжите свою линию, компании не вернутся", — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что правительство Каталонии считает такие действия экономическим давлением, но на самом деле – "это констатация факта, когда компании считают, что оставаться в Каталонии, где правительство действует незаконно, небезопасно для их бизнеса".

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и участниками голосования, есть пострадавшие с обеих сторон. За независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.

Глава государства, король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании". Правительство Мариано Рахоя отказывается вести любые переговоры с властями Каталонии, пока те не вернутся в "законное русло".

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