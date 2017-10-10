Индия планирует создать газовую биржу

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 окт — РИА Новости, Инсаф Басиров. Индия планирует продолжать наращивать потребление газа и может в ближайшее время создать газовую биржу для продажи ресурса непосредственно от производителей потребителям в стране, заявил министр нефти и природного газа Дхармендра Прадхан.

По его словам, в настоящее время доля газа в Индии в общем энергопотреблении составляет 6-7%, и хотя в будущем Индия рассчитывает делать больший акцент на возобновляемых источниках, газ будет оставаться составной частью энергетической корзины.

"В транспорте, домашнем хозяйстве, производстве удобрений, в сталелитейной промышленности мы видим большие рыночные возможности для газа. По нашему мнению, формирование цены будет основываться на рыночных механизмах", — заявил он журналистам в кулуарах Индийского энергетического форума, организованного в рамках конференции CERAWeek.

По его словам, индийские власти обсуждали эту тему с представителями отрасли и экспертами. Он пояснил, что будет создаваться пул из местных и импортных поставщиков, с которыми компании-потребители будут заключать сделки. Отвечая на вопрос о сроках введения новой платформы, он отметил, что министерство "очень скоро" поднимет вопрос на уровне кабинета министров, где будет добиваться одобрения идеи.

"Это будет следующей крупной реформой в газовом секторе", — отметил он позже, выступая со сцены форума.

Говоря о нефтегазовой отрасли в целом, министр заявил, что в следующие 10 лет Индия предлагает инвесторам реализовать проекты на сумму 300 миллиардов долларов "с прицелом на наш будущий спрос". В частности, он отметил, что в ближайшие годы у Индии появится новые перерабатывающие мощности на 120 миллионов тонн в Раджастхане и в рамках так называемого "мегапроекта" НПЗ индийских компаний Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum.