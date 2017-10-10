Эксперты: Саудовская Аравия лукавит о рекордном сокращении экспорта нефти

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Громкое заявление о сокращении экспорта Саудовской Аравии в ноябре оказало поддержку ценам на нефть в краткосрочной перспективе и будет стимулировать других участников соглашения ОПЕК+ к аналогичным действиям, однако анонсированное сокращения поставок вряд ли можно считать рекордным — после летнего снижения экспорт даже вырастет, отмечают опрошенные РИА Новости аналитики.

Накануне агентство Блумберг со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны сообщило, что Саудовская Аравия планирует рекордно сократить экспорт нефти в ноябре: Saudi Aramco намерена сократить поставки примерно на 560 тысяч баррелей в сутки — до 7,15 миллиона баррелей сутки. Saudi Aramco осуществит "крупнейшее сокращение поставок в своей истории" в ноябре, отметил представитель пресс-службы ведомства.

Надолго ли поддержка



По мнению аналитиков БКС, сообщение Саудовской Аравии стало одним из факторов поддержки для цен на это сырье. "Пока влияние на цены ограниченное, хотя объем снижения заметный и призван компенсировать всплеск экспорта нефти из США на фоне сезонно низкого спроса и восстановления добычи после урагана", — считает аналитик БКС Кирилл Таченников.

С этим мнением согласна и эксперт Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Екатерина Грушевенко. "Безусловно, столь громкие заявления в краткосрочном периоде толкают цену наверх, что мы и наблюдаем: после заявления, сегодняшняя цена нефти выросла более чем на 0,5% по сравнению со вчерашним днем", — пояснила эксперт.

В то же время, замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков уверен, что влияние этого заявления на нефтяные цены не стоит переоценивать. "Заявление Саудовской Аравии о снижении экспорта сырой нефти в ноябре оказало лишь незначительное (хотя и позитивное) влияние на цену нефти. Снижение экспорта фактически отражает выполнение соглашения по заморозке и вряд ли станет долгосрочным драйвером для роста цен на нефть", — считает эксперт.

Ловкая игра с цифрами



Кроме того, эксперты с долей скептицизма отнеслись к заявлению о "рекордности" данного показателя. "Цифру в 7,15 миллионов баррелей в сутки нельзя назвать рекордной, поскольку, по данным JODY, в июле объем экспорта из Саудовской Аравии составил 6,69 миллионов баррелей в сутки. Так что скорее тут мы наблюдаем закономерный рост экспорта после летнего снижения, которое было вызвано растущим внутренним спросом из-за экстремально жаркой погоды", — сообщила Грушевенко.

Это мнение поддержал также Танурков, который отметил фактический рост экспорта месяц к месяцу. "Несмотря на то, что объявленные цифры объемов экспорта действительно существенно ниже уровней 2016 года (планируется 7,15 миллиона баррелей в день по сравнению с 8,2 миллиона баррелей в день в ноябре 2016 года), что преподносится как сокращение экспорта, в действительности объем экспорта по сравнению с сентябрем 2017 года вырастет (в сентябре составил 6,7 миллиона баррелей в день)", — сказал он.

Ноябрьские тезисы



По мнению Тануркова, заявления Саудовской Аравии скорее следует рассматривать в более широком контексте – как подготовку к очередной встрече ОПЕК, которая состоится в Вене 30 ноября. "Очевидно, что хотя соглашение о заморозке и сыграло свою роль в балансировке рынка, но эффект его оказался существенно меньшим, чем предполагалось изначально – в том числе из-за того, что большинство участвующих в соглашении стран сократили экспорт в существенно меньшей степени, чем добычу", — пояснил эксперт.

Он напомнил, что одним из вариантов решения этой проблемы и является распространение условий соглашения ОПЕК+ и на объемы экспорта. Вероятно этот вариант будет рассматриваться на следующем заседании ОПЕК вкупе с возможностью продления срока заморозки до конца 2018 года.

Грушевенко, в свою очередь, напомнила, что Саудовская Аравия была инициатором не только идеи сокращения объемов добычи, но и экспорта нефти.

"При этом ни на каком документальном уровне объемы экспорта закреплены не были, а отсутствие в открытом доступе точной и оперативной статистики по экспорту также играет на руку и позволяет на коротком временном периоде влиять на цену и возможно стимулировать и других участников соглашения к аналогичным действиям", — считает Грушевенко.

Тем не менее, по мнению Тануркова, если страны ОПЕК+ договорятся относительно экспорта нефти, рынок воспримет этот сигнал однозначно положительно и укрепит цены.

"Распространение условий соглашения также и на объемы экспорта действительно могло бы сыграть в пользу более быстрой балансировки рынка и поддержало бы цены, хотя все же роль подобного решения не стоит переоценивать по сравнению с собственно продлением соглашения о заморозке и, например, присоединением к соглашению Ливии и Нигерии", — заключил Танурков.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию, 486 тысяч — на Саудовскую Аравию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Следующая встреча министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения пройдет 29 ноября в Вене, а 30 ноября в австрийской столице состоится 173 встреча стран-членов ОПЕК.