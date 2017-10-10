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Экономика

Эксперты: Саудовская Аравия лукавит о рекордном сокращении экспорта нефти

15:1510.10.2017
01600
© Fotolia / SwisshippoКоролевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде. Архивное фотоКоролевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде. Архивное фото
© Fotolia / Swisshippo

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Громкое заявление о сокращении экспорта Саудовской Аравии в ноябре оказало поддержку ценам на нефть в краткосрочной перспективе и будет стимулировать других участников соглашения ОПЕК+ к аналогичным действиям, однако анонсированное сокращения поставок вряд ли можно считать рекордным — после летнего снижения экспорт даже вырастет, отмечают опрошенные РИА Новости аналитики.

Накануне агентство Блумберг со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны сообщило, что Саудовская Аравия планирует рекордно сократить экспорт нефти в ноябре: Saudi Aramco намерена сократить поставки примерно на 560 тысяч баррелей в сутки — до 7,15 миллиона баррелей сутки. Saudi Aramco осуществит "крупнейшее сокращение поставок в своей истории" в ноябре, отметил представитель пресс-службы ведомства.

Добыча нефти в Саудовской Аравии
© AFP 2017 / Marwan Naamani
В Саудовской Аравии решили рекордно сократить экспорт нефти в ноябре

Надолго ли поддержка

По мнению аналитиков БКС, сообщение Саудовской Аравии стало одним из факторов поддержки для цен на это сырье. "Пока влияние на цены ограниченное, хотя объем снижения заметный и призван компенсировать всплеск экспорта нефти из США на фоне сезонно низкого спроса и восстановления добычи после урагана", — считает аналитик БКС Кирилл Таченников.

С этим мнением согласна и эксперт Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Екатерина Грушевенко. "Безусловно, столь громкие заявления в краткосрочном периоде толкают цену наверх, что мы и наблюдаем: после заявления, сегодняшняя цена нефти выросла более чем на 0,5% по сравнению со вчерашним днем", — пояснила эксперт.

В то же время, замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков уверен, что влияние этого заявления на нефтяные цены не стоит переоценивать. "Заявление Саудовской Аравии о снижении экспорта сырой нефти в ноябре оказало лишь незначительное (хотя и позитивное) влияние на цену нефти. Снижение экспорта фактически отражает выполнение соглашения по заморозке и вряд ли станет долгосрочным драйвером для роста цен на нефть", — считает эксперт.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
Нефть дорожает из-за уверенности инвесторов в ограничении добычи Эр-Риядом

Ловкая игра с цифрами

Кроме того, эксперты с долей скептицизма отнеслись к заявлению о "рекордности" данного показателя. "Цифру в 7,15 миллионов баррелей в сутки нельзя назвать рекордной, поскольку, по данным JODY, в июле объем экспорта из Саудовской Аравии составил 6,69 миллионов баррелей в сутки. Так что скорее тут мы наблюдаем закономерный рост экспорта после летнего снижения, которое было вызвано растущим внутренним спросом из-за экстремально жаркой погоды", — сообщила Грушевенко.

Это мнение поддержал также Танурков, который отметил фактический рост экспорта месяц к месяцу. "Несмотря на то, что объявленные цифры объемов экспорта действительно существенно ниже уровней 2016 года (планируется 7,15 миллиона баррелей в день по сравнению с 8,2 миллиона баррелей в день в ноябре 2016 года), что преподносится как сокращение экспорта, в действительности объем экспорта по сравнению с сентябрем 2017 года вырастет (в сентябре составил 6,7 миллиона баррелей в день)", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи. 5 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Эксперт рассказал о значении визита саудовского короля в РФ для рынка нефти

Ноябрьские тезисы

По мнению Тануркова, заявления Саудовской Аравии скорее следует рассматривать в более широком контексте – как подготовку к очередной встрече ОПЕК, которая состоится в Вене 30 ноября. "Очевидно, что хотя соглашение о заморозке и сыграло свою роль в балансировке рынка, но эффект его оказался существенно меньшим, чем предполагалось изначально – в том числе из-за того, что большинство участвующих в соглашении стран сократили экспорт в существенно меньшей степени, чем добычу", — пояснил эксперт.

Он напомнил, что одним из вариантов решения этой проблемы и является распространение условий соглашения ОПЕК+ и на объемы экспорта. Вероятно этот вариант будет рассматриваться на следующем заседании ОПЕК вкупе с возможностью продления срока заморозки до конца 2018 года.

Грушевенко, в свою очередь, напомнила, что Саудовская Аравия была инициатором не только идеи сокращения объемов добычи, но и экспорта нефти.

Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"При этом ни на каком документальном уровне объемы экспорта закреплены не были, а отсутствие в открытом доступе точной и оперативной статистики по экспорту также играет на руку и позволяет на коротком временном периоде влиять на цену и возможно стимулировать и других участников соглашения к аналогичным действиям", — считает Грушевенко.

Тем не менее, по мнению Тануркова, если страны ОПЕК+ договорятся относительно экспорта нефти, рынок воспримет этот сигнал однозначно положительно и укрепит цены.

"Распространение условий соглашения также и на объемы экспорта действительно могло бы сыграть в пользу более быстрой балансировки рынка и поддержало бы цены, хотя все же роль подобного решения не стоит переоценивать по сравнению с собственно продлением соглашения о заморозке и, например, присоединением к соглашению Ливии и Нигерии", — заключил Танурков.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию, 486 тысяч — на Саудовскую Аравию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Следующая встреча министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения пройдет 29 ноября в Вене, а 30 ноября в австрийской столице состоится 173 встреча стран-членов ОПЕК.

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