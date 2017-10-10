Белоруссия рассчитывает до конца года договориться с Россией по газу

МИНСК, 10 окт — РИА Новости. Белоруссия и Россия продолжают обсуждение возможности расчетов за газ в российских рублях, итоговое решение по этому вопросу должно войти в планируемый к подписанию до конца года документ, описывающий будущие отношения двух стран в газовой сфере, сообщил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.

"Один из моментов, который обсуждается… там разные валюты, возможно и российский рубль. Сегодня это выгодно. Эти вопросы мы должны подготовить, и подписать до конца этого года с (вице-премьером РФ — ред.) Аркадием Дворковичем определенный документ, где будут эти моменты оговорены в том или ином ключе", — сказал Семашко во вторник журналистам.

Он отметил, что в апреле стороны "отрегулировали отношения в газовой сфере на 2017-2019 годы". Но есть планы по созданию единого рынка энергоносителей в рамках ЕАЭС к 1 января 2025 года, продолжил Семашко.

"Поэтому в подписанном Белоруссией и РФ (в апреле – ред.) пакете документов есть норма, что мы должны до конца этого года сформулировать отношения по ценообразованию на природный газ между Россией и Белоруссией, а к 1 июля 2019 года подготовить проект соглашения, как будем жить и по какой цене, формуле в 2020-2024 годах включительно, чтобы к 1 января 2025 года выйти на единый рынок", — сказал вице-премьер.

Он напомнил, что благодаря апрельским договоренностям Белоруссия будет платить за российский газ в 2018 году 129 долларов за тысячу кубометров на границе, а в 2019 году — 127 долларов против 145 долларов в этом году. "Это независимо от конъюнктуры рынка нефти и газа", — подчеркнул Семашко.