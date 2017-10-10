Ивановская госжилинспекция вошла в тройку лучших в рейтинге Минстроя

ИВАНОВО, 10 окт — РИА Новости. Служба госжилинспекции Ивановской области заняла третье место в рейтинге эффективности работы органов жилищного надзора регионов России по итогам первого полугодия 2017 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.

"Рейтинг составлен министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по обновленной методике. Так, в число ключевых показателей эффективности работы органов государственного жилищного надзора вошли доля проверок, проведенных в установленный срок, количество исполненных предписаний, также федеральным ведомством оценивалась информационная открытость служб", — рассказал собеседник агентства.

Основными полномочиями Ивановской госжилинспекции является осуществление регионального государственного жилищного надзора и лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления такой деятельности. Служба госжилинспекции находится в прямом подчинении губернатора региона.

Лидерами рейтинга органов жилнадзора стали Оренбургская, Волгоградская, Ивановская и Тверская области, за ними следуют Башкортостан, Ставропольский край и Костромская область.

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