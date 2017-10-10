Ивановская госжилинспекция вошла в тройку лучших в рейтинге Минстроя

ИВАНОВО, 10 окт — РИА Новости. Служба госжилинспекции Ивановской области заняла третье место в рейтинге эффективности работы органов жилищного надзора регионов России по итогам первого полугодия 2017 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
Основными полномочиями Ивановской госжилинспекции является осуществление регионального государственного жилищного надзора и лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе лицензионный контроль в сфере осуществления такой деятельности. Служба госжилинспекции находится в прямом подчинении губернатора региона.
Лидерами рейтинга органов жилнадзора стали Оренбургская, Волгоградская, Ивановская и Тверская области, за ними следуют Башкортостан, Ставропольский край и Костромская область.