МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Всемирная Торговая Организация переживает "не самые лучшие времена", поскольку отдельные государства изменили свою позицию в отношении свободной торговли. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью RT.

Он отметил, что в сложившейся ситуации страны БРИКС выступают "единым фронтом", поддерживающим свободу мировой торговли и дальнейшее развитие организации.

"Именно такая общая позиция стран БРИКС очень важна для того, чтобы ВТО как организация не только была сохранена, но еще и усилилась и позволяла мировой экономике более активно двигаться вперед", — подчеркнул Орешкин.

Также министр рассказал о темах, которые российская делегация намерена предложить на конференции ВТО в Аргентине. Так, будут обсуждаться проблемы, связанные с ограничением субсидий по сельскому хозяйству России, и возможность выравнивания конкурентного поля в этой сфере. Кроме того, по словам Орешкина, будут подниматься вопросы инвестиций и электронной торговли.