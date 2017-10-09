Россия надеется, что БРИКС на встрече ВТО выступит против протекционизма

МАРРАКЕШ (Марокко), 9 окт — РИА Новости. Россия надеется, что страны БРИКС на министерской встрече ВТО в декабре в Аргентине выступят с общей позицией против протекционизма в мировой торговле, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

"Я думаю, для будущего ВТО важно, чтобы страны БРИКС выступили единым фронтом. Единая позиция может выступить новым центром, драйвером развития ВТО", — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли позиция ряда стран по протекционизму в торговле препятствием на министерской встрече в декабре.

По словам министра, страны уже придерживаются единой позиции с точки зрения поддержки развития мировой торговли, снижения протекционизма в мировой экономике.

"Всегда есть разногласия, но базовые принципы, которые отстаиваем мы, отстаиваются и другими странами БРИКС", — отметил Орешкин.