Nores Watertech поможет Татарстану построить завод по выращиванию лосося

КАЗАНЬ, 9 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Норвежская компания Nores Watertech и инновационно-производственный технопарк "Идея" подписали прединвестиционное соглашение по строительству в Татарстане завода по выращиванию лосося мощностью 3 тысячи тонн в год, сообщает пресс-служба президента республики.

"Документ подписан на открывшейся 47-й сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Подписи под соглашением поставили и.о. генерального директора технопарка "Идея" Олег Ибрагимов и представитель норвежской компании Тронд Вегер", — говорится в сообщении.

Как отмечается, осенью 2018 года в проекте будут задействованы и другие предприятия Норвегии. "Мы будем сотрудничать с различными научно-исследовательскими институтами Норвегии и Татарстана. Мы много общались здесь с представителями академической среды, ученые заинтересованы в этом проекте", — проинформировал норвежский инвестор.

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов напомнил, что внутренний рыбный рынок в России очень велик. "Нам интересно, чтобы его как можно скорее наполнили качественной рыбой, технологии производства которой в мире уже существуют. Много лет назад была создана рабочая группа по активизации взаимоотношений в области технологии и аквакультуры. Долгие годы она не давала эффекта, но сегодняшняя сессия, подписание соглашения открывают новое поле для взаимодействия", — сказал Соколов.

Аквакультура в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что республика с большим интересом относится к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Норвегией. "Между нашими странами сложились конструктивные отношения. Важно, что в нынешних условиях, несмотря на непростую внешнеполитическую обстановку, нам удалось сохранить экономические связи. Хотя динамика товарооборота в прошлом году показала отрицательные значения, итоги первого полугодия вселяют надежды", — сказал он.

По мнению Минниханова, в Татарстане имеются все необходимые условия для расширения сотрудничества с Норвегией: выгодное географическое расположение, значительные водные ресурсы, развитая транспортная инфраструктура. "Для улучшения инвестиционного климата в Татарстане ведется работа по созданию и совершенствованию инфраструктуры развития бизнеса, что позволяет нам на протяжении ряда лет удерживать лидирующие позиции в рейтингах наиболее инвестиционно привлекательных регионов России", — подчеркнул глава республики.

Вопросами развития сферы аквакультуры Татарстан, по словам Минниханова, озадачен давно. Определенные шаги в этом направлении делались и ранее, однако проект такого уровня и масштаба, как выращивание лосося в установке замкнутого водоснабжения, реализуется в республике впервые.

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